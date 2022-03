Roller hockey : Caen vise l'élite

Ils auront rendez-vous à Ris-Orangis, quatrième de l'autre poule de Nationale 1 avec un bilan particulièrement équilibré de sept victoires pour sept défaites, auxquels s'ajoutent 68 buts marqués et... 68 buts encaissés. C'est peu dire que Caen part largement favori du haut de sa première place en saison régulière avec onze victoires pour trois revers, la meilleure attaque (92 buts marqués) et la meilleure défense (52 buts concédés) de sa poule. Après un début de saison plutôt mitigé dans la manière, les Caennais sont progressivement montés en puissance.

Et si tout n'a pas été simple, ils semblent prêts à affronter les phases finales. Le chemin vers la montée en Ligue Élite est tout tracé. Caen devra d'abord prendre le meilleur sur Ris-Orangis en matchs aller-retour, avec cumul des buts. Il n'y aura pas de belle : tout se jouera au goal average. Il faudra ensuite franchir le stade des demi-finales, toujours sur le même modèle, et à nouveau avec l'avantage du terrain. La finale se jouera en deux manches gagnantes, avec un avantage du terrain non-négligeable pour le RSHC. Le vainqueur sera champion de France de N1 et promu automatiquement en Ligue Élite. Le finaliste vaincu aura un match de barrage face à l'avant-dernier de première division pour tenter d'y accéder... Caen n'a jamais fait mystère de son ambition cette saison : retrouver l'élite.