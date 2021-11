Les Décalés du Bocage sont... décalés et fiers de leur patelin : Champsecret... dans le Bocage normand.

Lauréats de l'E-tremplin, le 21 juin 2011, ils fêtaient la musique et le 29ème anniversaire de Tendance Ouest sur la scène du Tendance Live Show, aux pieds des remparts de Saint-Lô.

Une musique "chaloupée" entre reggae acoustique et chanson française. Un contexte festif et des textes très engagés, les Décalés du Bocage ont un univers chlorophylle et clownesque.

Regardez, écoutez :