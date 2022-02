Coupe de Basse Normandie de football: le tirage des quarts

Condé Sport (PH) - Agon Coutainville (DSR): Le premier duel mancho-manchois entre l'un des petits poucets de la compétition et le tombeur de Mondeville. Un match probablement plus indécis qu'il n'y parait.

Saint-Pair(DHR) - Avranches B (DH): Un Derby et un favori. Les Saint Pairais devront faire l'exploit à domicile face à l'un des favoris de la compétition.

US Alençon (DH) - FC Agneaux (DSR): Pour le premier quart de son histoire dans cette épreuve, c'est un déplacement difficile pour le club manchois. Attention tout de même, les hommes de Guillaume Empis"marchent sur l'eau" en ce moment.

La Selle la Forge (PH) - RSG Courseulles (DH): Un grand écart entre l'autre petit poucet et la 3ème équipe de DH présente à ce stade de la compétition. Un bol d'air pour Courseulles qui vit un calvaire cette saison en DH ou une bonne carte à jouer pour Selle la Forge à domicile.

Les rencontres auront lieu les 20 Avril et 5 Mai.

Le tirage des demies finales a également été effectué.

Le vainqueur du 1er Match et le vainqueur du 3ème: Condé Sport ou Agon Coutainville Vs US Alençon ou FC Agneaux.

Le vainqueur du 2nd Match et le vanqueur du 4ème: Saint-Pair ou Avranches B Vs La Selle la Forge ou RSG Courseulles.

Les rencontres auront lieu les 15 et 18 Mai.