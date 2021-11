Top Culture France de la semaine du 24 juin

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, voici le top single :



n°1 LMFAO « Party Rock Anthem » =

n°2 Pitbull feat Neyo, Afrojack et Nayer « Give me everything » =

n°3 Black Eyed Peas « Don't stop the party » +3





Les ventes d'albums :



n°1 Les prêtres « Gloria » +3

n°2 Adele « 21 » -1

n°3 Lady Gaga « Born this Way » =



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet





n°1 « Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi » de Katherine Pancol =

n°2 «L'armée furieuse » de Fred Vargas =

n°3 «Journal d'un vampire T5» de Lisa Jane Smith NOUVEAU (série de romans qui a été adaptée en série : Vampire Diaries)



Pour les jeux vidéo sur console, les nouveautés ont été plébiscitées :



1. InFamous 2 (exclu PS3) NOUVEAU

2. Duke Nukem Forever (PS3) NOUVEAU

3. L.A. noire (PS3) -2





Enfin, au cinéma, voici le box-office :



n°3 « Pirates des caraïbes la fontaine de Jouvence » franchit les 4 millions d'entrées mais perd 1 place dans le box-office et se classe donc 3ème.

n°2 « X-men : le commencement » perd 1 place aussi.

n°1 Et le 1er cette semaine, c'est une nouveauté : le film jeunesse « Kung-fu panda 2 » qui a attiré les foules puisque plus de 860 000 personnes l'ont vu en 1ère semaine.



Nuls doutes que tous ces chiffres seront boostés pour la fête du cinéma qui débute demain.