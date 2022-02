Le football allié de la citoyenneté à Hérouville

Les terrains de football ne sont qu'à quelques mètres. Pourtant en cette semaine de vacances scolaires, les moins de 11 et de 13 ans façonnent orthographe, anglais et tables de multiplication. Depuis le début de la saison, un vent nouveau souffle sur l'académie de football du Sporting club d'Hérouville (SCH) et ses 200 jeunes. "Nous ne nous concentrons plus uniquement sur le jeu, explique Thierry Traoré, responsable technique et pédagogique. Nous évoluons sur les terrains sportif, scolaire et social".

Séance en quartier

Parmi la liste des ateliers concoctés par l'équipe dirigeante pour servir les nouveaux objectifs éducatifs du club, la délocalisation de sessions d'entraînement dans les quartiers. "Une fois par semaine, nous y amenons une équipe pour une séance, au contact des habitants et de leur environnement habituel, pour leur offrir une approche différente de leur quotidien".

Thierry Traoré sur la délocalisation des entraînements dans les quartiers hérouvillais. Impossible de lire le son.

Pendant ces vacances de Pâques, les jeunes débattent aussi avec un sociologue au cinéma, vont au Mémorial et se confrontent au monde du travail dans un supermarché. Des initiatives propices au développement de l'autonomie et de l'esprit critique. Il n'est alors guère étonnant de voir des représentants de collectivités locales souhaiter entrer au conseil d'administration de l'académie SCH, la saison prochaine.