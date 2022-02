Basket : une belle fin mais des regrets pour les filles d'Ifs

Elles ont tout donné, s'accrochant jusqu'au bout à ce mince espoir de disputer les playoffs. Pour cela, il fallait que le second du tableau trébuche, mais Saint-Paul Rezé n'a fait qu'une bouchée de La Glacerie (91-45). Ifs termine donc à la troisième place, si près du but. "Je suis content de notre dernier match et globalement la saison est satisfaisante, confie l'entraîneur Didier Godefroy. Bien sûr j'aurais aimé accompagner ce groupe que j'ai repris au mois de juin jusqu'aux playoffs... Les filles sont déçues car elles n'ont rien lâché mais il nous a manqué ce petit facteur chance." La saison 2015-2016 est à peine terminée que déjà la suivante se prépare, avec son lot d'interrogations concernant les mouvements au sein de l'équipe.