60% des français aiment jouer en communauté

La Belote est notre jeu de cartes préféré devant le Tarot et la Bataille Le Monopoly, le Scrabble et le Trivial Pursuit sont nos jeux de société préférés. Le Scrabble occupe d'ailleurs la première place du classement des femmes et des plus de 35 ans.

Sur les jeux d'enfants, dans le classement des jeux d’extérieur ce sont les billes et la balle aux prisonniers qui étaient préférés par les hommes lorsqu’ils étaient petits alors que les femmes marquent une préférence pour la marelle, la corde à sauter, et l'élastique.

Enfin dans le classement des jeux d’intérieur, les hommes avaient un faible pour les jeux de construction et les petites voitures alors que les femmes préféraient la poupée et la dinette.

