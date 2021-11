YCARE à la Fête de la Musique 2011 de Saint-Lô - Vidéo Live

Il est toujours difficile pour un programmateur de concert de "prendre le risque" d'inviter un "ex" de la télé-réalité. Difficile de faire le tri parmis ces participants "consommables", entre les sincères et les fumistes, entre les musiciens et les "mannequins"...

YCARE a fait les belles heures de la Nouvelle Star en 2008 sur M6. Le franco-sénégalais était "l'allumé" de service, avec ses yeux ronds comme des billes, ses interprétations délirantes et sa personnalité à part.

La réception de son 2ème album "lumière noire" nous a convaincu de la pertinence artistique et musicale d'YCARE.

Le titre Lap Dance est l'un des hits majeurs de ce début d'année 2011.

Mardi, sur la scène du Tendance Live Show, durant une heure, avec ses musiciens, YCARE nous a prouvé avec panache qu'il a du talent, du coeur, de la profondeur et... de l'avenir.

Merci YCARE

Regardez Lap Dance en Live :