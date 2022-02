Rouen : brûlé vif sur 90% du corps, son pronostic vital engagé

Dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers sont requis sur le mail Pélissier, à Rouen, pour une rixe dans un appartement. Arrivés sur place, les policiers constatent la présence des pompiers. Ces derniers indiquent aux forces de l'ordre avoir circonscrit un incendie dans les parties communes de l'immeuble et découvert un homme gravement brûlé sur 90% du corps.

La victime, encore debout à l'arrivée des pompiers, a été transférée à l'hôpital Clamart, dans les Hauts-de-Seine, un établissement spécialisé dans le traitement des grands brûlés. Son pronostic vital est engagé. La police judiciaire a été saisie de l'enquête et devra déterminer les circonstances du drame et établir s'il s'agit ou non d'une tentative de meurtre. Aucune personne n'a été interpellée.