Six personnes, pourtant accompagnées par un guide, ont été hélitreuillés par un hélicoptère de la sécurité civile alors qu'il étaient en train de traverser la baie à pied. Souffrant tous les six d'hypothermie, ils ont rejoint la terre ferme au pied du Mont pour être pris en charge et réchauffés. Ils n'ont pas eu besoin d'être transportés à l'hôpital.