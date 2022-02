Paris (AFP). Ligue 1: Marseille tremble, Nice et Rennes vibrent avant la 33e journée

. Marseille: éteindre l'incendie

La semaine qui a suivi la déconvenue de trop à Bastia, le week-end passé (2-1), a été très éprouvante pour les Marseillais et leur entraîneur Michel, finalement maintenu en poste par la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus après une réunion de crise à Zurich (Suisse). Ce statu quo a été très mal accueilli par les supporteurs et la tension a été à son comble mercredi lorsque deux bombes agricoles ont explosé aux abords du centre d'entraînement.

L'OM a depuis sollicité le soutien des fans qui, en retour, ont "promis l'union" après une réunion entre représentants des neuf clubs de supporteurs, joueurs et responsables du club. Un souci d'apaisement et un sursis qui ne dureront que si l'OM parvient à battre Bordeaux au Vélodrome, où il n'a gagné que deux fois cette saison dont la dernière en septembre.

Car s'il n'a, depuis longtemps, plus rien à gagner en championnat, Marseille a encore tout à perdre, à six points de la zone rouge. A tous les niveaux l'urgence est de mise et, en l'absence préjudiciable de Lassana Diarra (genou) pour tout le mois d'avril, les jambes ne devront pas flageoler face à des Girondins convalescents depuis leur succès à Monaco (2-1).

. Nice-Rennes, enjeu et spectacle

Dans le sprint final qui oppose ces deux outsiders inattendus pour un accessit européen, leur duel à l'Allianz-Riviera pourrait compter double, alors que les Rennais (4es) comme les Niçois (5es), séparés d'un point, peuvent non seulement prétendre se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine, mais également pour la Ligue des champions.

Si le rendez-vous est crucial, il promet également une rencontre spectaculaire avec d'un côté la jeune garde niçoise, notamment emmenée par Hatem Ben Arfa revenu dans un temps fort, et de l'autre une formation rennaise enfin décomplexée depuis l'arrivée à sa tête de Rolland Courbis, à l'image de la jeune pépite Ousmane Dembélé.

. Monaco en danger à Lille

Imprévisibles Monégasques, capables il y a deux journées de décourager leurs poursuivants en s'imposant à Paris (2-0), pour aussitôt raviver les espoirs adverses en s'inclinant à Louis II face à Bordeaux.

La marge d'erreur est infime pour Leonardo Jardim et ses hommes avant d'affronter Lille (7e), l'équipe en forme du moment (4 victoires de rang).

Un déplacement que pourrait faire finalement Nabil Dirar. L'ailier marocain a purgé ses 8 matchs de suspension pour avoir contesté, front contre front, une décision de l'arbitre Tony Chapron lors du match contre Nice (25e journée, 6 février). Le joueur était en outre sous le coup d'une procédure disciplinaire de la part de l'ASM alors qu'il avait refusé "toute sanction financière" suite à sa suspension. Mais il a présenté ses excuses vendredi à sa direction, pour qui l'incident est donc clos.

. Paris, la tête à City

Manchester avant, pendant et après. Les Parisiens, déçus d'avoir été accrochés au Parc des Princes par City (2-2), réfléchissent déjà aux solutions à trouver mardi pour le quart de finale retour où ils devront impérativement marquer, pour espérer enfin atteindre le dernier carré de la Ligue des champions.

Dans ces conditions, le déplacement à Guingamp semble bien futile, alors que tout est déjà joué depuis que le 4e titre d'affilée a été assuré il y a déjà trois journées, et quand bien même des records sont encore à battre.

L'essentiel est bien ailleurs et Laurent Blanc ne devrait pas hésiter à procéder à une large rotation d'effectif pour ménager un maximum de ceux qui devront se montrer enfin à la hauteur de l'enjeu européen trois jours plus tard. Du temps de jeu ira donc aux habituels remplaçants, face à une équipe guingampaise qui veut vite assurer son maintien.

Vendredi 8 avril:

(20h30) Montpellier - Lyon 0 - 2

Samedi 9 avril:

(17h00) Guingamp - Paris SG

(20h00) Reims - Nantes

Toulouse - Bastia

Saint-Etienne - Troyes

Angers - Gazélec-Ajaccio

Caen - Lorient

Dimanche 10 avril:

(14h00) Lille - Monaco

(17h00) Nice - Rennes

(21h00) Marseille - Bordeaux