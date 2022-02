La programmation complète des Concerts de la Région à Rouen

Le jeudi 7 juillet, la Belge Selah Sue fera entendre sa voix de cristal aux influences reggae et hip-hop et fera connaître son nouvel album Alone.

Vendredi 8 juillet, General Elektriks enflammera les milliers de spectateurs avec son electro-pop française.

Samedi 9 juillet, place aux DJ avec DJ Wayne et Afrojack. Une soirée qui se terminera au petit matin et qui devrait faire danser toute la Normandie.

Retour à de la chanson française plus classique dimanche 10 juillet avec Zazie qui clôturera les Concerts.

À noter que chaque soir, quatre groupes régionaux mais également des groupes lycéens se produiront en lever de rideau.