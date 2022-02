Plus ou moins bêtes au Musée National de l'Education à Rouen

"Elle révèle, grâce à des animaux naturalisés, des livres d'enfants et des jeux éducatifs, l'évolution de la perception du monde animal des années 20 à nos jours", explique Laurent Trémel, l'un des commissaires d'exposition. "On constate que le regard du monde éducatif sur le règne animal a considérablement évolué. Pendant longtemps, on a distingué les animaux utiles, comme les animaux de la ferme, des nuisibles, c’est-à-dire les prédateurs. Cette dichotomie est aujourd'hui désuète tout comme la pratique de la dissection en classe." Cette exposition permet de valoriser les collections du musée, fait tomber de nombreux préjugés et ouvre aussi de nouvelles pistes de réflexion.

Pratique. Jusqu'au 28 août. Centre d'exposition du MNE à Rouen. Tarifs 0 à 3€. Tél. 02 35 07 66 61