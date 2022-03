Rugby : les filles de l'Ovalie veulent boucler leur saison sur une première victoire

En progrès lors de ses précédentes sorties, l'Ovalie caennaise était retombée dans ses travers, dimanche 27 mars. Son lointain déplacement à Montpellier, deuxième, à un petit point du leader lillois, s'était soldé par une sévère correction (69-0).

Les Normandes avaient subi leur plus lourde défaite de la saison, et sûrement l'une des plus sévères claques infligées dans leur histoire (69-0). L'attaque héraultaise a transpercé leur rideau défensif à onze reprises. Autant d'essais qui font mal au sortir d'une longue trêve liée au tournoi des Six nations, remporté par les Bleues de la Caennaise Julie Duval. Deux mois plus tôt, Caen ne s'était incliné que de cinq points devant Lille (5-10).

Pour se racheter et tenter de terminer la saison en beauté, par une première victoire, l'Ovalie caennaise n'a plus qu'une possibilité. Ce sera le dimanche 17 avril lors de la réception de Bobigny (15h). Caen est néanmoins assuré du maintien en raison du forfait général de Perpignan.