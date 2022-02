Basket : victoire impérative pour le CBC contre Bordeaux

Que de rebondissements ! Il y a deux semaines, le CBC se mettait à rêver de deuxième place, synonyme de final four à Caen et de qualification directe pour le second tour des playoffs. Aujourd'hui, relégués au huitième rang après une série de trois défaites, les Caennais doivent se battre pour valider leur ticket pour ces fameux playoffs.

Maîtres au Palais

La dernière défaite en date, sur le terrain de Sorgues-Avignon (100-85), laisse des regrets à Hervé Coudray. "Le CBC n'a rien lâché et s'est accroché mais chaque erreur s'est payée cher face à cet adversaire. Camille Eleka, blessé, n'était pas du déplacement et Fabien Omont, malade, était trop diminué." C'est surtout le revers subi à domicile par Challans, la semaine précédente, qui fait mal. Le CBC, qui a tendance à être en difficulté loin de ses bases, doit absolument faire respecter sa loi au Palais des sports. Une règle de conduite à appliquer, vendredi 8 avril, avec la réception de Bordeaux (13e). "La fin de saison va être passionnante. Le match contre Bordeaux permettra, ou non, à l'équipe de conserver sa place en playoffs. Il faudra une équipe solidaire, disciplinée et enthousiaste, pour bousculer une formation en forme en ce moment."