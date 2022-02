Et pas n'importe laquelle : elle présente la candidature française pour accueillir l'Exposition Universelle de 2025. Un événement mondial dont le village global se situerait à Paris. Mais Rouen accueillerait un forum thématique. Les Haut-Normands pourront ainsi découvrir cette candidature via une expo. Chaque soir, un spectacle de son et lumière sera projeté sur une sphère de 12m de haut.