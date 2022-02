Le Hip-Hop Show fête ses 10 ans à Cherbourg

Ce mercredi, l'association Walk Art invite une quinzaine de graffeurs à se rencontrer et exprimer leur talent lors d'une Jam Graffiti sur l'esplanade de la Laïcité. Jeudi, démo et initiation de skate sont proposées au skate-park de la Divette. Et vendredi, démo et initiation de danse hip-hop et scène ouverte à la Maison pour Tous Léo Lagrange.

Retrouvez le programme complet ICI

Ecoutez, Géraldine Le Grand, coordinatrice de l'événement.