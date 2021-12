Femmes dans la ville à Cherbourg-en-Cotentin

Placé sous le signe des droits des femmes et de l’égalité homme/femme, le festival Femmes dans la ville s’est choisi deux parrains engagés : Pauline Garraude, grand reporter en Inde, et Arnaud Bihel, militant de l’égalité femmes-hommes et journaliste. La semaine sera riche en rendez-vous et en animations, avec une programmation culturelle attractive : Anne Roumanoff, Zaza Fournier, Trinidad... Le festival se clôturera par la course et marche contre le cancer du sein, La Cherbourgeoise, désormais mixte.

Le programme complet ICI