Le Dandy, rue Saint-Pierre

À la carte, des propositions en effet séduisantes : un magret de canard et sa déclinaison de carottes et oignons (15,50€), un dos de cabillaud servi avec du fenouil et sa croquette de quinoa (15,50€) ou un mignon de cochon et ses pommes de terre bleues de la Manche, pomme et réduction de cidre (14,80€).

Une délicieuse tartelette

Le midi, l'établissement propose aussi une formule entrée plat ou plat dessert à 14,50€. Il y a là le choix entre une brandade de poissons basilic, passion et chips de charlotte ou un risotto poulet, carottes et comté. J'opte pour ce dernier plat. La présentation est très soignée. C'est vite et bien servi. Rien à redire. En dessert, ce jour-là, la maison suggère une tartelette fraise citron vert. Un vrai petit délice ! Je le glisse d'ailleurs au chef qui, au moment où je m'apprête à quitter le restaurant, fait le tour des tables pour juger de la satisfaction de ses clients. Une attention non feinte qui rend l'endroit encore plus agréable. Et au rayon des douceurs (exotisme mangue, fruit de la passion, pavot ou dôme crémeux caramel et pomme pour ne citer qu'eux), l'envie me vient déjà d'y revenir !