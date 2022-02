Vos soirées club en Normandie ce weekend des 9 et 10 avril

Ce soir retrouvez Dimitri et Jazz des Anges 8 en dédicaces au Koncept à Lessay avec entrée gratuite. Elle fait le buzz avec ses coups de colère et sa réputation de méchante, séance photos et dédicaces avec Nadège de l'émission les Anges 8 à l'Apocalypse New à Hambye.

C'est aussi la Full Moon Party au Milton à Baudre, une grosse soirée thaïlandaise avec déco et cadeaux fluo, gogo et CO2 avant Danny Wild aux platines ce dimanche pour la disco Sunday.

Rayon-X est à l'Oméga Club de Torigny-sur-Vire pour un show live en mode caribbean style.

La Nuit des Célibataires act 1 à l'Agrion au Moulin de Ver avec entrée offerte avant 23h30.