Nouveaux tests des sirènes d'alerte mercredi et jeudi en Seine-Maritime

Suite au raccord des sirènes de plusieurs communes du département seinomarin au Système d'alerte et d'information de la population (SAIP), un test de déclenchement va se dérouler mercredi 6 et jeudi 7 avril.

Mercredi 6 avril :

à 8h45 à Yvetot,

à 10h15 à Cany-Barville,

à 11h30 à Menneville-es-Plains,

à 14h30 au Tréport,

à 16h30 à Sierville.

Jeudi 7 avril :

à 9h15 au Trait,

à 11h00 à La Londe.

Savoir distinguer l'exercice de la véritable alerte

Ce système "SAIP" permet la diffusion du signal national d'alerte ou d'un message d'alerte et d'information aux populations par les autorités. Les sirènes sont traditionnellement testées tous les premiers mercredis du mois, à 12h. Elles retentiront donc normalement ce mercredi 6 avril, midi.

Le signal d’exercice ne dure qu’une minute et quarante et une secondes (1min41). Le véritable signal d'alerte dure quant à lui trois séquences d’1min41, séparées par un intervalle de 5 secondes. En savoir plus sur le signal national d'alerte. Il est aussi utile de se préparer et savoir réagir en cas d'alerte.