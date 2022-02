Football: Quevilly Rouen Métropole conserve la tête du championnat

La série de victoires continue donc pour les Rouges et Jaunes avec ce sixième succès de suite. Le match part sur les chapeaux de roues avec une forte domination normande qui se conclut par un centre du latéral droit Gary Marigard pour Medhy Guezoui qui place sa reprise au-dessus de la cage des visiteurs.

Les joueurs de Manu Da Costa se font tout de même peur à la 7ème minute sur un but logiquement refusé pour un hors jeu de l'attaquant Ppcard. Il n'en faudra pas plus pour voir les locaux riposter et inscrire le premier but de la rencontre sur un bon travail de Jean-Paul Mendy qui dépose une merveille de centre au 2ème poteau pour Matthieu Géran laissé seul qui n'a plus qu'à ajuster son plat du pied (1-0).

Les Normands continuent de dominer les débats et et sur une magnifique incursion d'Anthony Roggie dans la surface, les Rouges et Jaunes obtiennent un penalty logique tiré par Medhy Guezoui mais stoppé par le gardien de Roye à la 32ème minute.

La deuxième mi-temps est de moins bonne facture, QRM perd son jeu au fur et à mesure du match et ne parvient pas à faire le break dans ce match et passe même tout prêt de la correctionnelle à la 88ème minute sur une frappe bien renvoyée sur sa ligne par le défenseur Valentin Sanson.

Roye Noyon tente le tout pour le tout pour égaliser mais se fait sanctionner au cours des arrêts de jeu sur un contre bien orchestré par Joris Colinet et conclu par Romain Basque entré en jeu au cours de la seconde mi-temps.

L'essentiel est fait, les joueurs de Manu Da Costa prennent les quatre points de la victoire et distancent leurs concurrents directs Croix, Sannois Saint-Gratien et Wasquehal qui ont tous fait match nul lors de cette journée hormis Poissy qui est parvenu à obtenir la victoire dans les arrêts de jeu de son match face à Arras 2-1 et qui reste à un point de QRM.

Lors de la prochaine journée, les joueurs de l'agglomération rouennaise se rendront à Dieppe pour un derby qui s'annonce bouillant.

Manu Da Costa: " On s'est rendu le match compliqué. On aurait pu mieux le maîtriser si on l'avait plié au bout de 30 minutes. On avait fait une bonne première mi-temps dans le contenu et dans la qualité de jeu, malheureusement, on a pas été bon dans la finition. On ne va pas faire la fine bouche, on ne prend pas de buts, on ne prend pas de cartons et on gagne le match."