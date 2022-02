Los Angeles (AFP). Les légendaires Guns N' Roses de retour sur scène à Los Angeles

Les retrouvailles ont eu lieu au Troubadour, club mythique de West Hollywood, où 500 fans ont pu voir côte à côte sur scène le chanteur Axl Rose et son guitariste Slash, enfin réunis en public. Des vidéos postées sur internet montrent Axl Rose, 54 ans, cheveux longs mais sans son habituel bandana, auprès de Slash, coiffé de son sempiternel haut-de-forme. "Vous savez où vous êtes ?", hurle Rose de sa voix unique après un retentissant "Welcome to the Jungle", l'un des plus grands succès du groupe, selon un extrait du concert tourné par un fan. Le concert avait démarré à fond de train avec "It's So Easy", morceau avec lequel les "bad boys" de LA ont souvent démarré leurs concerts, selon les témoignages postés sur les réseaux sociaux. Le concert de vendredi soir met fin à des années de rumeurs sur une réunion de ce groupe mytique, qui a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde depuis sa formation en 1985. En début d'année, ils avaient annoncé qu'ils se réuniraient plus tard en avril pour le célèbre festival californien de Coachella, rassemblant sur scène, pour la première fois en plus de deux décennies, son chanteur Axl et le guitariste Slash. Les hard rockeurs avaient ensuite annoncé une tournée d'été avec plus de 20 dates aux Etats-Unis ainsi qu'à Toronto au Canada et Mexico. Mais, détail suspect, aucun passage n'était prévu par Los Angeles, pourtant leur ville d'origine. - Poisson d'avril ? - Vendredi, leurs fans se sont d'abord méfiés de l'annonce surprise, un 1er avril, sous le titre "Poisson d'avril?" écrit sur la page d'accueil du site officiel du groupe. Mais la nouvelle a rapidement été confirmée. "Guns N' Roses en concert!", a écrit le groupe américain sur une affiche mise en ligne, précisant qu'il commencerait "à un moment après 23H00" au Troubadour, à West Hollywood. "De la part des mecs qui vont vous apporter la tournée la plus chaotique de 2016", ont-ils aussi écrit sur l'affiche, précisant que les billets seraient mis en vente (un seul par personne) pour seulement dix dollars. Des centaines de fans, vêtus de T-shirts Guns N' Roses, ont vite afflué pour tenter d'arracher un billet sur le lieu de vente, près du Troubadour, mais nombreux sont ceux qui sont repartis bredouilles, se résignant à attendre jusqu'à la nuit devant le club dans l'espoir de capter quelques notes de musiques. Avec une capacité d'accueil de seulement 500 personnes, le Troubadour occupe une place importante dans l'histoire mondiale du rock et de la pop: le Britannique Elton John y a joué à ses débuts et les Américains d'Eagles s'y sont rencontrés au bar. Et c'est après un concert sur sa petite scène que les Guns avaient décroché un contrat avec le label Geffen Records au milieu des années 1980, quand Hollywood était l'épicentre du heavy metal. Fruit de cette union, l'album "Appetite for Destruction", sorti en 1987, détient encore le record des meilleures ventes pour un premier disque. Mais les tensions entre Axl et Slash, alimentées par une vie d'excès passée en tournée sur les routes, avaient poussé à la rupture du groupe, dont tous les membres ont joué pour la dernière fois ensemble en 1993 à Buenos Aires, en Argentine. Axl Rose est déjà remonté sur scène avec d'autres musiciens mais les offres juteuses pour qu'ils se réunissent n'étaient jusqu'ici pas parvenues à ramener les deux membres mythiques du groupe ensemble sur scène. Vendredi, le groupe a annoncé les détails de sa tournée nord-américaine, dont tous les concerts se tiendront dans des stades, bien loin de l'intimité du Troubadour. Le gros morceau de la tournée "Not in This Lifetime Tour" débutera le 23 juin à Détroit et s'achèvera le 22 août à San Diego. Les Guns N' Roses ont annoncé seulement trois dates hors des Etats-Unis, les 19 et 20 avril à Mexico et le 16 juillet à Toronto (Canada).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire