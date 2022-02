Le feuilleton de cette visite ornaise :

Avoir été Président de la République mène à tout. Y compris dans un hypermarché entre les packs d'Heineken en promo à 6euros56 et les œufs Kinder de Pâques bradés à 50 %, pour dédicacer son livre.

Mais ce jeudi 31 mars n'était pas un jeudi comme les autres : c'était journée nationale intersyndicale de mobilisation contre la réforme du code du travail. Ça n'était pas au programme, mais des lycéens en grève sont venus rencontrer l'ex-président. Nicolas Sarkozy :

Nicolas Sarkozy en campagne dans l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

Les lycéens, s'ils ont appréciés d'être reçus, dénoncent les réponses qui leurs ont été apportées :

Nicolas Sarkozy en campagne dans l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

Après 25 minutes d'échanges avec les lycéens, Nicolas Sarkozy est allé à la rencontre de ses supporters. Environ 200 l'attendaient sagement depuis plus d'une heure, pour se faire dédicacer son livre: « La France pour la vie »:

Nicolas Sarkozy en campagne dans l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

Signatures à la chaîne, un mot gentil pour chaque personne, des dizaines de photos. Sans oublier la distribution à chacun d'un formulaire d'adhésion à l'association pour le soutien à l'élection de Nicolas Sarkozy. La machine tourne à plein régime :

Nicolas Sarkozy en campagne dans l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

L'heure tourne vite

L'ex président de la République est très en retard, alors qu'il est attendu à la mairie de Sées, pour une rencontre avec des représentants d'artisans, d'agriculteurs, et de maires ruraux. Il est aussi attendu par quelques manifestants de la « Manif pour tous »…

C'est le président de la chambre de métier de l'Orne, Régis Chalumeau, qui ouvre le débat, réclame davantage de simplification pour les entreprises ; puis l'échange tourne autour de la difficulté d'employer un apprenti : « Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de François Hollande, il a fait des choses réellement incompréhensibles. Pourtant, c'est du simple bon sens . C'est tellement puéril. Mais c'est tellement grave… » s'énerve Nicolas Sarkozy, rompant un calme jusqu'ici olympien ... et faisant aussi allusion à la déchance de nationalité:

Nicolas Sarkozy en campagne dans l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

Puis c'est Anne-Marie Denis, présidente de la FDSEA de l'Orne, toujours sur l'excès de normes. « Je suis européen, mais pas pour ça, on en peut plus. C'est pas possible. Je veux que l'on remplace le principe de précaution par le principe de responsabilité », explique le président des Républicains, qui suggère de lisser sur cinq ans les bénéfices ou les pertes agricoles.

Puis c'est la question des prix agricoles, de la grande distribution. "Stéphane Le Foll, c'est un snob comme les dames du VIème arrondissement, il pense qu'il va sauver l'agriculture française grâce au circuits courts", ironise Nicolas Sarkozy.

Puis les élus locaux enchaînent sur l'aménagement du territoire, la disparition des gendarmeries, la réforme des rythmes scolaires. « Je vais vous dire mon exaspération. L'école n'est pas là pour du socio-éducatif. 100.000 gosses en sortent sans savoir lire ni compter ; occupons-nous du scolaire avant le périscolaire », compatit Nicolas Sarkozy.

Le temps presse, le planning a explosé

Il est l'heure de retourner à Alençon, remettre l'insigne de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur à l'ex-député de la première circonscription de l'Orne Yves Deniaud, devant quelques 350 invités.

Moment émouvant. Moment très politique aussi, lorsque Nicolas Sarkozy, évoquant la naissance d'Yves Deniaud à Casablanca, évoque les harkis. Puis évoquant son passage à Nantes, parle du projet d'aéroport à Notre Dame des Landes. « 200 décisions de justice pour rien », selon l'ex-président qui retrace la carrière d'Yves Deniaud, son épouse disparue, le handicap de deux de ses enfants, le flambeau politique transmis à son fils Bertrand. Avant de conclure : « j'ai connu beaucoup de trahison ; je les ai toutes oubliées. La fidélité je ne l'ai jamais oubliée, c'est pourquoi je suis là ce soir ».