Meurtre, viols, braquage : cinq nouvelles affaires bientôt examinées aux Assises du Calvados

Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril, cinq individus âgés aujourd'hui de 20, 21, 22 et 28 ans, comparaîtront pour vols avec arme, tentatives de vols avec arme, vol en réunion et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux. Le 28 mars 2013, cagoulés, gantés et armés, les comparses avaient fait irruption dans un magasin de maroquinerie de luxe de Deauville, à la mi-journée. À bord d'un véhicule volé la veille à Pont-l’Évêque, ils avaient ensuite pris la fuite avec leur butin. Les accusés sont tous originaires du Havre. À l’époque des faits, certains d'entre eux étaient mineurs.

Lundi 25 et mardi 26 avril, un homme de 47 ans sera jugé pour meurtre d'un ascendant. En juin 2014 à Lisieux, il avait sollicité l'aide d'un voisin pour régler son téléviseur. Ce dernier avait immédiatement prévenu la police à la vue du corps meurtri et inerte d'une femme de 71 ans. La victime et l'accusé partageaient le logement.

Mercredi 27 et jeudi 28 avril, un homme de 41 ans devra répondre de viols et d'agressions sexuelles. Ses victimes seraient sa fille, le fils de sa compagne ainsi que la demi-sœur de la personne qui a alerté la Direction de l'enfance et de la famille au travers d'appels anonymes au 119. Les faits auraient duré entre 2002 et 2005 entre Blangy le Château et Le Mesnil sur Blangy.

Vendredi 29 avril et lundi 2 mai, un homme de 43 ans comparaîtra pour viols, agressions sexuelles, corruption de mineurs et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Les faits avaient été dénoncés en 2013 à la gendarmerie de Balleroy. Un individu s'était présenté avec le téléphone de l'accusé, sur lequel différentes preuves figuraient, notamment une vidéo mettant en scène un jeune homme. La mère de ce dernier confiera aux enquêteurs qu'elle avait été amie avec l'accusé mais qu'après des révélations d'attouchements par ses deux fils, elle n'avait plus eu de contact avec lui. L'accusé avait déjà été condamné en janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Caen pour des faits similaires.

Mardi 3 et mercredi 4 mai enfin, deux hommes de 25 et 33 ans seront jugés pour violences commises en réunion suivie d'une mutilation ou infirmité permanente. Ils sont soupçonnés d'avoir, en février 2014, participé à une rixe à Hérouville Saint-Clair. Un homme avait été grièvement blessé. L'un des accusés est soupçonné d'avoir porté un coup à la tête de la victime avec un objet comme une barre de fer. Le second aurait lui asséné un violent coup de pied, alors que l'homme était à terre.