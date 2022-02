Le clip de Medine à voir en 360° à Rouen

Un clip de rap à voir en 360° ? Ce sera possible d'ici quelques semaines après la cohabitation entre Mickaël Philippe, fondateur de la start-up Cameo 360, hébergée dans l'hôtel d'entreprises Seine Innopolis, au Petit-Quevilly, le réalisateur Alexis Delahaye et le rappeur havrais Medine. Le premier met à disposition la technologie pour visionner à 360°, le second apporte sa science du clip et le troisième son sens du flow. Le tout s'est fait en à peine un an comme le raconte Mickaël Philippe : "J'ai rencontré Alexis Delahaye grâce au Pôle Image. Il connaissait déjà la technologie 360° et l'idée d'un clip a germé dans sa tête." Le réalisateur, qui a déjà travaillé avec Medine, lui propose de tourner son prochain clip. "Il a dit oui tout de suite", assure Mickaël, qui dit avoir découvert "un phénomène de société".

Un lieu tenu secret

Le résultat final, lui, n'est pas encore connu, la production gardant le mystère autour du tournage qui a eu lieu samedi 26 mars. Seuls quelques éléments sont d'ores et déjà connus. "Le morceau s'appelle Allumettes. 200 figurants ont participé au tournage du clip. Il y aura une scénographie de dingue", promet Mickaël Philippe. Le lieu du tournage, lui, reste secret. Seule certitude : il s'est bien déroulé à Rouen. Pour tout découvrir, rendez-vous dans quelques semaines.