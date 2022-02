Bruxelles (AFP). Attentat déjoué en France: opération policière en cours à Courtrai

"Il y a une perquisition en cours en lien avec le dossier Kriket", a affirmé à l'AFP un porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Der Sypt. "Ça se passe à Marke, dans la ville de Courtrai", a précisé le porte-parole, qui n'a pas fait état "à ce stade" d'interpellations. Selon les premières images diffusées par les médias locaux, l'opération se déroule dans le quartier résidentiel de Rodenburg, qui longe l'autoroute E17 au sud de cette ville flamande proche de la frontière française et a été bouclé par la police et l'armée. Reda Kriket, un Français de 34 ans, a été mis en examen mercredi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste criminelle par un juge antiterroriste parisien, à l'issue de six jours de garde à vue. Déjà condamné en Belgique dans une affaire de terrorisme et soupçonné d'avoir séjourné dans les rangs de l'organisation Etat islamique (EI) en Syrie, Reda Kriket avait été arrêté le 24 mars en région parisienne. Dans l'appartement qu'il occupait, les policiers avaient découvert fusils d'assaut, armes de poing et explosifs, dont du TATP, l'explosif artisanal prisé par les jihadistes de l'EI. Lors de son arrestation, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait annoncé la mise "en échec (d')un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé", sans donner de détails. "A ce stade des investigations, si aucune cible précise projetée n'a pu être identifiée, tout laisse néanmoins à penser que la découverte de cette cache a permis d'éviter la commission d'une action d'une extrême violence par un réseau terroriste prêt à passer à l'acte", a souligné mercredi soir le procureur de Paris, François Molins. En Belgique, deux hommes, Abderrahmane Ameuroud et Rabah M., arrêtés vendredi à Bruxelles, ont été inculpés en lien avec ce réseau. Un autre complice présumé de Reda Kriket, Anis Bahri, a été interpellé dimanche à Rotterdam aux Pays-Bas. Quelque 45 kg de munitions de calibre 7,62, du type de celles utilisées avec des kalachnikovs, ont été retrouvés à cette occasion.

