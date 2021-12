La danse africaine va surprendre Caen cet été

Ktya , 38 ans, danse. Elle danse seule chez elle, en atelier devant ses élèves, avec d'autres artistes pour les besoins d'un DVD éducatif en cours de tournage, ou encore, dans la rue. Pourtant, elle n'a pas toujours été réceptive à la musique traditionnelle africaine qui pousse son corps à s'animer. "Je suis arrivée à Caen à 20 ans, où j'ai rejoint ma sœur et son ami qui m'ont accueillie, se souvient-elle. A cette époque, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie".

Appel à tous

A côté des petits boulots, elle fréquente les soirées Massive, disparues depuis, et qui ont laissé une trace indélébile dans le reggae et le dancehall caennais. Elle rencontre alors un musicien qui la remarque et lui propose de danser au son de ses percussions. "Au début, je bossais dans mon coin, en autodidacte et puis je suis allée participer à un stage à Paris avec Evelyne Mambo : ça a été la révélation !" La jeune femme en revient transformée et décide à son tour d'enseigner, à la MJC du Calvaire Saint-Pierre et à Hérouville, notamment. En juillet, elle veut surprendre la "rue caennaise" avec des flash mobs inédits. "Nous avons lancé des répétitions pour être bien coordonnés et nous cherchons un maximum de danseurs(euses) pour que l'effet soit le plus réussi". Le principe : une chorégraphie sera interprétée le 9 juillet dans une rue de Caen sans que les passants ne le sachent auparavant. Surprise garantie ! Elle sera ensuite répétée durant l'été.

Pratique. Pratique. Prochaine répétition le 30 avril à 14h, salle polyvalente d'Hérouville. flashmobdanseafricaine@gmail.com