Breakbot et Nekfeu en Normandie ce week-end

Un avant-goût du Nordik Impact avec, entre autres, Breakbot sur scène au Cargö à Caen dès 20h ce samedi soir.

Nekfeu vient mettre l'ambiance aux Planches à Deauville pour une soirée exclusive dans la région.

Kalash est à l'Oméga Club de Torigny-sur-Vire pour l'inauguration officielle avec Dj Phantomz et SOS Yvon aux platines.

C'est la Kiss Me Party à l'Apocalypse New à Hambye avec un show chippendale avec Lorenzo Da Silva et une bouteille de bulles offerte à toutes les filles avant minuit et demi, à consommer avec modération et dimanche 10 avril Ridsa est attendu pour un showcase inédit en Normandie.

Peluch' Party à l'Agrion au Moulin de Ver avec 300 peluches offertes par votre club toute la nuit. Un max de cadeaux également au Koncept à Lessay pendant la nuit coquine.

Et Arnaud vient mixer un cocktail rock et electro à Route 66 à Lessay.