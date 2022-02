Montpellier (AFP). JO-2016: ira, ira pas? Imbroglio autour d'Agnel

Toute la question est de savoir si Agnel a fini 3e de cette course, comme cela a été annoncé dans un premier temps, ou 2e, comme il en est persuadé. Dans ce dernier cas, il lui reste une chance d'être repêché pour les JO, malgré son temps plus élevé que celui requis pour une qualification directe. Mais s'il a bien fini 3e, il devra renoncer à Rio, au moins en individuel, et ne pourra pas défendre son titre olympique. L'imbroglio a débuté au terme de la course, remportée par Jérémy Stravius (1:46.18). Pendant une heure l'incertitude a plané sur le classement final d'Agnel (1:46.99). Au terme de cette période de flottement, la Direction technique nationale (DTN) a officialisé dans un premier temps la 3e place d'Agnel, synonyme d'adieu aux JO. Puis elle a finalement suspendu les résultats en début de soirée, arguant d'un problème de chronométrage. "Le podium est suspendu, il y a un jury d'appel qui va se réunir et qui va visionner un certain nombre de choses", a dit le DTN Jacques Favre. De nombreux observateurs ont estimé qu'Agnel avait bel et bien été le deuxième à toucher la plaque, avant Jordan Pothain (1:46.81). Mais le juge arbitre Denis Cadon a assuré qu'Agnel était 3e d'après les systèmes chronométriques mis en place, soulignant que le nageur n'avait pas le droit au recours vidéo. Le DTN a ensuite expliqué que quand un recours est déposé, toutes les pièces peuvent être amenées au dossier, y compris la vidéo. "Il y a une commission paritaire qui se réunit avec des élus de la Fédération, des juges, une représentation de la DTN, donc on va voir ça ce soir. C'est urgent", a dit Jacques Favre. Qu'Agnel aille ou pas aux JO en individuel, il lui reste une autre chance d'y participer, via le relais français. Champion du monde 2013, Agnel n'est pas arrivé dans les meilleures dispositions à Montpellier après n'avoir enchaîné que des chronos bien moyens tout au long de la saison. Son meilleur temps de la saison a ainsi été 1:47.28 début novembre à Dubaï. Aux JO de Londres en 2012, il était devenu le premier nageur de l'histoire de la natation française à glaner deux médailles d'or sur de mêmes jeux Olympiques, en 200 m et en relais 4x100 nage libre. Stravius, lui non plus, n'a pas réussi le temps requis pour une qualification directe, mais sa première place lui permet de viser un repêchage.

