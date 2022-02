Montpellier (AFP). JO-2016: Agnel rate la qualification individuelle pour Rio

Une grande confusion a régné à l'issue de la course remportée par Jérémy Stravius (1:46.18). Pendant une heure l'incertitude a plané sur le classement final d'Agnel (1:46.99), dont on ne savait pas s'il avait terminé 2e ou 3e. S'il avait terminé en deuxième position, il aurait pu avoir une infime chance d'être repêché pour les JO, malgré son temps plus élevé que celui requis pour une qualification directe (1:46.06). Finalement, selon le classement officiel, Agnel est bien en bronze derrière Jordan Pothain (2e, 1:46.81) et ne défendra pas son titre à Rio. Stravius, lui non plus, n'a pas réussi le temps requis pour une qualification directe, mais sa première place lui permet d'espérer un repêchage. Champion du monde 2013, Agnel n'est pas arrivé dans les meilleures dispositions à Montpellier après n'avoir enchaîné que des chronos bien moyens tout au long de la saison. Son meilleur temps de la saison a ainsi été 1:47.28 début novembre à Dubai. - Caroline Balmy seule qualifiée - Aux JO de Londres en 2012, il était devenu le premier nageur de l'histoire de la natation française à glaner deux médailles d'or sur de mêmes jeux Olympiques, en 200 m et en relais 4x100 nage libre. Jérémy Stravius, 27 ans, a été un dossiste brillant avec notamment un titre de champion du monde en 2011. Cette saison, il a choisi de tourner définitivement la page du dos pour se consacrer à la nage libre. La seule qualifiée pour les JO est Coralie Balmy, qui a remporté le 400 m libre dames en 4 min 05 sec 38.

