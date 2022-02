Rentrée 2016 : la liste complète des ouvertures et des fermetures de classes dans le Calvados

L'exercice est délicat. Programmer, chaque année, les ouvertures et les fermetures de classes dans les écoles publiques du département, en fonction des moyens alloués au territoire, mais aussi des effectifs. A la rentrée prochaine, le Calvados devrait compter 57 427 élèves dans le premier degré, soit une baisse de 563 élèves. « Le département reçoit malgré cela deux postes en plus, soit une dotation globale d'environ 3 177 postes », explique Mathias Bouvet, directeur académique.

La ventilation de ces moyens pour la rentrée prochaine devrait conduire à l'ouverture de 45 classes et à la fermeture de 67 autres. « Initialement, 70 retraits étaient prévus », rappelle le représentant de l'Education nationale dans le Calvados. Le sursis qui pesait au dessus des écoles de Cambremer, Ifs Jean Vilard et Lemière à Caen a été levé. En revanche, une ouverture prévue à l'école Bosnières de Caen n'a finalement pas été retenue.

Treize fusions d'écoles ont par ailleurs été annoncées ce mercredi 30 mars ainsi que huit regroupements.



Retrouvez ci-dessous le détail des ouvertures, des fermetures, des fusions et des regroupements dans le Calvados :

OUVERTURES

Écoles élémentaires

Bellengreville

Biéville-Beuville

Blainville-sur-Orne (Colbert)

Bretteville l'Orgueilleuse

Caen (Authie Sud et Jean Guéhenno)

Caumont l'Eventé

Fleury-sur-Orne

Hérouville st Clair (Jean Boisard et Pierre Gringoire)

Ifs (Marie Curie)

Mondeville (Les Tilleuls et Lucie Aubrac)

Tourville-sur-Odon



Écoles maternelles

Bellengreville

Colombelles (groupe Henri Sellier)

Isigny-sur-mer Georges Lion

Mouen (groupe scolaire Pierre Herbet)



Écoles primaires

Caen (Albert Camus, Henri brunet et Reine Mathilde)

Cesny-aux-Vignes

Cesny-Bois-Halbout (Maurice Mailly)

Cheux

Cresserons

Equemauville

Feuguerolles Bully (Les 3 villages)

Hérouville st Clair (Camille Blaisot et Poppa de Valois)

Lantheuil

Mondeville (Paul Langevin)

Ouilly-le-Vicomte

Rocquancourt

Seulline (St Georges d'Aunay)

Souleuvre en Bocage (Le Tourneur et St Martin des Besaces)

St Aubin d'Arquenay

St Germain la Blanche Herbe

Subles (groupe scolaire André Lefevre)

Tour-en-Bessin Albert Louis)

Trois Monts



Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) dispersés

Aubigny, Soulangy, St Pierre Canivet

Billy Chicheboville

Ellon Juaye-Mondaye



FERMETURES

Écoles élémentaires

Caen (Bicoquet)

Cahagnes (Nelson Mandela)

Creully

Démouville

Falaise (André Bodereau)

Honfleur (Caubriere)

Luc-sur-mer (Eric Tabarly)

St Sever Calvados

Vire Normandie (Andre Malraux)



Écoles maternelles

Argences (Sonia Delaunay)

Bretteville l'Orgueilleuse

Clécy

Démouville

Dives-sur-Mer (Hastings)

Falaise (Fontaine couverte)

Giberville (Louis Aragon)

Hérouville st Clair (Pierre Gringoire)

Ifs (Pablo Neruda)

Lion-sur-mer

Louvigny (Pauline Kergomard)

Mézidon Canon (Jean Tomasi)

Mondeville (Centre et Les Tilleuls)

Moyaux (Colette Hardel)

Ouistreham (Mme René Coty)



Écoles primaires

Balleroy sur Drome (Balleroy)

Bayeux (Letot La Poterie)

Beuvillers

Cabourg

Condé en Normandie (Albert Camus et La Varende)

Deauville (Fracasse)

Epron (Langlois)

Esquay-sur-Seulles

Gouvix

Grandcamp-Maisy (Jean Marion)

Honfleur (Claude Monet et Samuel de Champlain)

Houlgate

Le Hom (Thury Harcourt-Paul Heroult)

Le Pin

Lingèvres

Lisieux (Marie Curie)

Magny la Campagne (Du Val Laizon)

Mathieu (Pierre Rasse)

Orbec

Pont d'Ouilly

St Jean le Blanc

St Laurent de Condel

St martin de Bienfaite-Cressonniere

St Martin de Fontenay (Charles Huard)

Ste Honorine du Fay

Touques (André Malraux)

Trevières

Trouville-sur-Mer (René Coty)

Villers Bocage

Villers sur Mer (Victor Duprez)

Villy Bocage

Vire Normandie (Pierre Mendes France et Saint Exupery)

Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) dispersés

Ernes Maizieres Rouvres

Noyers Bocage Missy (Noyers-Missy)

Campeaux La Ferrière Harang (Souleuvre en Bocage)

Beaumont en Auge Clarbec Reux

Colomby-Anguerny Basly

Les Loges Saulces Martigny sur l'Ante Noron l'Abbaye

FUSIONS

Maternelle et élémentaire d'Ablon

Maternelle et élémentaire de Biéville-Beuville

Maternelle et élémentaire Pigacière de Caen

Maternelle et élémentaire Jean Guéhénno de Caen

Maternelle et élémentaire Haie Vigné de Caen

Maternelle et élémentaire Authie Sud de Caen

Maternelle Duc Rollon et élémentaire Bicoquet de Caen

Maternelle et élémentaire Jean Boisard Hérouville Saint-Clair

Maternelle et élémentaire Jean Vilar Ifs

Maternelle C. Duchemin et élémentaire J. Macé de Lisieux

Maternelle P. Kergomard et élémentaire H. Reeves de Louvigny

Maternelle et élémentaire Malraux de Vire

Maternelle de La Tour aux Raînes et élémentaire Groupe Castel de Vire

REGROUPEMENTS

École primaire de Beaumont en Auge et école maternelle de Reux → École primaire de Beaumont en Auge

École primaire d'Amfreville et école primaire de Breville les Monts → École primaire d'Amfreville

Primaires Mme de Sévigné, Camus et la Varende de Condé en Normandie → École primaire Mme de Sévigné Condé sur Noireau

RPI dispersé Litteau, Vaubadon Balleroy sur Drome → École primaire de Litteau

RPI dispersé Coulombs, Martragny → École primaire de Coulombs

RPI dispersé Ellon, Juaye Mondaye → École primaire Juaye Mondaye

RPI dispersé Aubigny, Soulangy, St Pierre Canivet → École primaire St Pierre Canivet

RPI dispersé Mesnil Clinchamps, St Manvieu Bocage → École primaire de Mesnil Clinchamps