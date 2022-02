Les Etats-unis, champions des lois stupides, inutiles et encore en vigueur

Alabama

- Mettre du sel sur une voie ferrée peut être passible de la peine de mort.

- Il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église.

- Il est illégal de jouer aux dominos le dimanche.

- Il est rigoureusement interdit de conduire une voiture avec les yeux bandés



Alaska

- A Fairbanks, il est illégal de donner de l'alcool à une souris.

- Il est illégal de pousser un original (comprenez un fou) vivant en dehors d'un avion en mouvement.

- Il est légal de tuer les ours, mais il est illégal de les réveiller pour les photographier.



Arizona

- A Globe, il est illégal de jouer aux cartes dans la rue avec un indien.

- A Glendale, il est illégal de conduire en marche arrière.

- On a une amende si l'on ennuie un lapin de garenne ou une grenouille-taureau

- A Nogales, il est illégal de porter des bretelles.



Arkansas

- Un homme a le droit de frapper sa femme... maus juste une fois par mois.

- Les professeurs qui se coiffent au carré renoncent à leurs augmentations de salaire.

- Le flirt entre homme et femme dans les rues de Little Rock peut rapporter 30 jours de prison.



Californie

- A Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir, a condition que la ceinture fasse moins de 2 pouces de large, ou s'il a l'autorisation de sa femme d'en utiliser une plus large.

- Il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine.

- A Pasadena, il est illégal pour une secrétaire d'être seule avec son patron.

- A San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements usagés.

- Vous devez avoir au moins deux vaches si vous voulez porter des bottes de cow-boy.

- A Chico, toutes personnes qui fera sauter une bombe atomique dans les limites de la ville, se verra payer une amende de 500 dollars.



Caroline du nord

- Il est interdit de chanter faux

- Si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être mariés alors qu'ils ne le sont pas, ils deviennent automatiquement mariés. Toutefois, dans le même état, tous les couples résidant dans un hôtel doivent avoir des chambres avec des lits jumeaux séparés d'au moins soixante centimètres. La loi précise même qu'il est interdit de faire l'amour entre les lits.



Caroline du sud

- A Fountain Inn, on oblige les chevaux à porter des pantalons, alors qu'une loi du même état interdit de garder un cheval dans une baignoire.



Colorado

- A Pueblo, il est illégal de laisser des pissenlits pousser dans les limites de la ville.

- A Denver, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien.



Connecticut

- En Nouvelle Angleterre, la vitesse des camions de pompier est limitée à 40km/h, même pour aller sur un incendie.

- A Hartford, il est illégal d'embrasser sa femme le dimanche.



Delaware

- A Lewes, le port du pantalon moulant est interdit.

- Il est illégal de se marier suite a un pari.

- Il est illégal de survoler toute étendue d'eau sans emporter suffisamment d'eau et de nourriture.



Floride

- A Miami, il est illégal pour tout homme de porter une robe sans bretelle.

- Les femmes célibataires qui font du parachute le dimanche atterriront en prison.

- Vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h.

- Il est illégal d'avoir un skateboard sans licence



Georgie

- A Quitman, il est illégal pour un poulet de traverser la route

- Il est illégal de changer les vêtements d'un mannequin de vitrine sans baisser le rideau.



Hawaii

- Il est illégal de se promener vêtu d'un bonnet de bain uniquement



Idaho

- À Pocatello, il est illégal de porter une arme cachée, sauf si une autre, identique, est visible



Illinois

- À Chicago, les personnes malades, laides, handicapées, ou déformées au point d'être repoussantes, n'ont pas le droit de sortir en ville

- À Chicago, il est illégal de pêcher en pyjama

- Il est illégal de parler anglais, la langue officielle étant l'américain

- À Guernee, il est illégal pour les femmes de plus de 100 kg de faire du cheval en short

- À Joliet, il est illégal de mal prononcer le nom "Joliet"

- Il est strictement interdit de manger dans un endroit en feu.

- A Kirkland, les abeilles ne sont pas autorisées à survoler la ville



Indiana

- Il est interdit aux singes de fumer des cigarettes

- Il est illégal de faire payer pour assister à la représentation d'un pianiste manchot

- À fort Madison, les pompiers sont tenus à 15 mn d'échauffement (sic) avant d'attaquer un incendie

- Les bains sont prohibés entre les mois de mars et d'octobre.



Kansas

- Il est illégal de vendre des tartes à la cerise le dimanche

- À Wichita, les mauvais traitements infligés à une belle-mère ne peuvent être retenus comme motif de divorce

- À Lang, il est illégal de descendre la grand rue à dos de mule au mois d'août, sauf si celle-ci porte un chapeau

- À Natoma, il est illégal de lancer un couteau sur les personnes vêtues de tee-shirt à rayures

- Si deux trains empruntent la même voie, aucun des deux ne doit bouger avant que l'autre ne soit effectivement passé (pareil au Texas)



Kentucky

- Il est illégal pour une femme d'apparaître en maillot de bain sur une autoroute, sauf si elle est : escortée par au moins 2 policiers, blessée, qu'elle pèse moins de 45 Kg ou plus de 100 kg

- La loi précédente s'applique également aux juments

- La loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas par terre



Louisiane

- Il n'est pas considéré comme une agression le fait de mordre quelqu'un

- Cela le devient si l'agresseur porte de fausses dents



Maine

- À Rumford, il est illégal pour un locataire de mordre son propriétaire

- À Waterville, il est illégal de se moucher en public

- Les fusils de chasse sont préconisés à l'église dans l'éventualité d'une attaque des indigènes



Maryland

- Depuis 1833, toute personne qui a joué au bowling peut être passible de 2 dollars d'amende

- Il est illégal de maltraiter les huîtres

- Il est illégal de passer "short people" de Randy Newman à la radio



Massachusetts

- On ne peut pas aller au lit sans avoir pris un bain

- À boston, il est illégal de prendre un bain sans prescription médicale

- Aucun gorille n'est toléré sur le siège arrière d'une voiture.



Michigan

- À Clawson, il est légal pour un agriculteur de coucher avec ses porcs, vaches, chevaux, moutons et poulets

- Les ambulances sont limitées à 30 km/h à Port Huron



Minnesota

- Les femmes risquent jusqu'à 30 jours de prison si elles se déguisent en Père Noël

- Il est illégal d'exciter les putois



Mississippi

- Il est légal de tuer ses domestiques

- À Truro, tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire la preuve de sa virilité en tuant six corneilles ou trois corbeaux



Missouri

- À Kansas City, il est illégal de vendre de faux revolvers aux enfants, mais ils peuvent acheter des vrais



Montana

- À Whitehall, il est illégal de conduire un véhicule ayant des pics à glace fixés sur les roues



Nebraska

- À Waterloo, les coiffeurs n'ont pas le droit de manger d'oignons entre 7h et 19h

- Les parents d'un enfant ayant roté à l'église peuvent être arrêtés

- Il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe en train de cuire



Nevada

- À Nyala, il est interdit de payer une tournée à plus de trois personnes, y compris soi-même

- Il est illégal de chevaucher un chameau sur l'autoroute



New Hampshire

- Il est illégal de vendre ses vêtements pour payer une dette de jeu



New Jersey

- Il est illégal de faire du bruit en mangeant sa soupe

- Il est illégal pour un homme de se retourner sur une femme et de la regarder avec concupiscence. Les contrevenants sont obligés de porter des oeillères.

- Dans les rues de New York, il est illégal pour un homme de poser ses pouces sur son nez et en même temps de remuer les doigts



Nouveau Mexique

- L'état a demandé la coupure de 400 mots "explicites" de Romeo et Juliette



Ohio

- À Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir, car on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion

- Il est illégal de vendre des corn-flakes le dimanche

- À Youngstone, il est illégal de tomber en panne d'essence



Oklahoma

- Il est interdit de faire des grimaces à un chien sous peine de prison

- On ne peut pas lire le journal quand on conduit un véhicule motorisé



Oregon

- Il est illégal de se baigner sans être couvert du cou jusqu'aux genoux

- Il est interdit de jongler sans permis à Hood River



Pennsylvanie

- Tout automobiliste voyant un groupe de cavaliers le rattrapant doit garer son véhicule, le dissimuler avec un tissu de la couleur du paysage et laisser passer les chevaux. Si les chevaux renâclent, il doit démonter son véhicule et le cacher dans les buissons

- À Morrisville, il est illégal de se maquiller sans permis et doivent avoir un permis pour porter du maquillage



Rhode Island

- À Providence, il est illégal de vendre du dentifrice et une brosse à dents au même client un dimanche



Tennessee

- Il est illégal de pêcher au lasso

- Dans les restaurants de Memphis, il est illégal de ne pas finir sa tarte; il est également interdit de la partager avec ses voisins de table

- Il est illégal pour une femme de conduire un véhicule à moteur, sans être précédée d'un homme à pied agitant un drapeau rouge pour avertir de son approche

- Les grenouilles n'ont pas le droit de coasser après 23 heures à Memphis.



Texas

- Les malfaiteurs ont l'obligation de prévenir leurs victimes 24h à l'avance, et par écrit, des délits qu'ils vont commettre

- Il est illégal de vendre des hamburgers au fromage le dimanche

- A Temple, Texas, il est interdit de se promener avec une carriole tirée par un cheval dans la ville, mais, paradoxalement, on peut entrer à cheval dans les bars.



Utah

- Il est illégal de chatouiller une femme et de faire l'amour en pleine lumière.



Vermont

- Les femmes ne peuvent porter de fausses dents sans autorisation écrite de leur mari

- Il est illégal de siffler sous l'eau



Virginie

- Une "main aux fesses" coûte 60 jours de prison

- À Lebanon, il est illégal de sortir sa femme du lit à coup de pieds



Virginie Occidentale

- Les médecins et dentistes ne doivent pas pratiquer d'anesthésie sans témoin

- Il est illégal de renifler dans le train



Washington

- Les femmes s'asseyant sur les genoux d'un homme dans le bus ou le train, sans mettre de coussin entre eux risquent 6 mois de prison



Wisconsin

- Les femmes ne doivent pas porter de rouge en public