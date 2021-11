Caen : 12 ans de prison pour avoir agressé le boulanger

Les peines s’étendent de sept à douze ans de prison. Le procès s’est étalé sur quatre jours, du mardi 14 au vendredi 17 juin. Le 17 janvier 2009, les trois agresseurs, âgés de 20 à 31 ans, pénètrent à l’intérieur du domicile du boulanger qui est à table avec sa sœur et le compagnon de celle-ci. Les intrus demandent alors aux victimes de se coucher à terre. Le compagnon refuse. Il est frappé, ce qui n’est pas sans provoquer une réaction du boulanger qui s’interpose. Il sera lui aussi frappé. Mais devant cette résistance, les agresseurs décident de quitter les lieux.

Cédric Anquetil, Dimitri Delaquaize et Nordin Bengraa Belabbas ont donc été condamnés pour tentative de vol avec arme et vol en réunion. Le premier a écopé de 12 ans de réclusion criminelle. C’est notamment lui qui avait porté les coups au boulanger et à son “beau-frère”, avec un pied de biche. Dimitri Delaquaize et Nordin Bengraa Belabbas devront purger 7 et 9 ans de prison.