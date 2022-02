Quels sont les meilleurs lycées de l'Académie de Rouen ?

Ce sont deux lycées publics qui arrivent en tête du classement de l'Etudiant. Le lycée hôtelier Georges Baptiste de Canteleu, d'abord, puis le lycée Pierre Corneille à Rouen.Mais tout est question de proportions : à Canteleu, seuls 20 élèves passaient le bac et tous l'ont réussi. A Pierre Corneille, ce sont 265 lycéens qui ont passé les différentes épreuves pour un taux de réussite de 99%. Une véritable performance.

Trois établissements privés trustent les places suivantes. Dans l'ordre, ce sont les lycées Jean-Baptiste de La Salle à Rouen, Saint Adjutor à Vernon, et Fénélon à Elbeuf. A noter que dans les dix premiers lycées, six sont publics (en plus des deux premiers cités, il faut rajouter les établissements André Malraux à Gaillon, Coubertin à Bolbec, Jean Prevost à Montivilliers et Raymond Quesneau à Yvetot).

Enfin, dans les 20 premiers lycées, 10 sont publics, 10 sont privés. La majorité est située hors de l'agglomération rouennaise (12).

La méthodologie : L'Etudiant a évalué 2 277 lycées d'enseignement général et technologique ayant présenté au moins 20 élèves au bac en 2015. Ils sont notés sur 20 : une évaluation basée sur le taux de réussite au bac, sur la capacité de l'établissement à garder l'élève de la première au bac et sur sa capacité à faire progresser ses élèves. Le classement à découvrir ici.

Pour découvrir les indicateurs de résultats des lycées publiés par le ministère de l'Education National, c'est ici !