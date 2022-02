Miami (AFP). ATP: Monfils et Simon au rendez-vous des quarts à Miami

Le choc entre Monfils et Dimitrov, deux des joueurs les plus imprévisibles et spectaculaires du circuit, a tenu toutes ses promesses. Le Parisien, 16e mondial, est sorti gagnant de cette affiche de très haut niveau qui, signe de la maturité que l'un et l'autre sont en train d'acquérir, a tourné aussi à la partie d'échecs. "Grigor a cherché plus à me faire courir plus que de faire des points gagnants. J'ai dû changer ma tactique, essayer de faire des changements de rythme, ne pas jouer dans la même trajectoire, jouer plus lentement, prendre la balle plus tôt pour essayer de le déstabiliser", a analysé Monfils, très serein depuis le début de la tournée nord-américaine. "A la fin, j'ai eu de la réussite et peut-être un léger avantage physique", a-t-il admis. Dix jours après avoir chuté en quarts de finale à Indian Wells, il espère aller plus loin jeudi face au Japonais Kei Nishikori, N.6 mondial, qui l'a battu lors de leur seule confrontation, en 2014 sur le gazon de Halle, en Allemagne. Simon, lui, aura à faire à l'un des joueurs en forme du monde, le Belge david Goffin, 15e mondial qui avait atteint le dernier carré à Indian Wells. - 'Match difficile" pour Djokovic - "C'est un excellent joueur. J?ai toujours dit que le prochain joueur de moins de 70 kilos dans le top 10, ça sera lui. Il joue un tennis très intéressant, ca va être un match très accroché", a assuré le Niçois qui a eu besoin de moins d'une heure pour éliminer Pouille, complètement déboussolé. Le N.1 français Richard Gasquet a fait douter Tomas Berdych, mais le Tchèque, N.7 mondial, a serré son jeu pour sortir vainqueur d'un duel d'une très grande intensité. Le Biterrois a laissé passer sa chance: après un premier set (6-4) où Berdych l'a surclassé avec sa puissance et ses montées au filet, "Richie" a changé de stratégie. Plus agressif et prenant des risques maximales en retours de service, le N.2 français et 10e mondial a rapidement pris le service de Berdych, moins à l'aise physiquement, pour mener 3-1 et égaliser à une manche partout (6-3). Dans le troisième set, ils sont restés dos à dos jusqu'au onzième jeu où Berdych a pris le service de son adversaire, puis confirmé dans le jeu suivant (7-5). "Je fais une erreur à 5 partout et ça me coûte cher, un coup droit facile que je rate. C?est le jeu", a regretté Gasquet. "C'est passé près, je suis déçu de perdre 7-5 au 3e, en même temps je préfère perdre sur un gros match qu'en jouant mal ou en étant blessé. C'était un beau match de ma part, mais j'ai fait des petites erreurs qui coûtent cher", a-t-il ajouté. Le N.1 mondial Novak Djokovic participera lui aussi aux quarts de finale après sa victoire face à Dominic Thiem, battu 6-3, 6-4, mais le score ne rend pas justice à l'Autrichien qui a posé bien des problèmes au double tenant du titre. "Il m'a mis la pression, c'était un match difficile", a admis "Djoko", qui retrouvera au prochain tour Berdych.

