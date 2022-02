Pour Malherbe, l'Europe se joue maintenant

Au Stade Malherbe, staff et joueurs ne veulent pas clamer haut et fort qu'ils visent une place européenne en fin de saison. En grande partie parce qu'ils n'en ont pas fait l'objectif de cette dernière ligne droite du championnat. Reste que pour la première fois depuis plus de 20 ans, les Bleu et Rouge peuvent y prétendre... à condition de ne pas se manquer lors des deux prochaines sorties.

Saison réussie

A sept journées de la fin et avant d'aller défier le PSG à Paris à la mi-avril, les joueurs de Patrice Garande seront à Toulouse (19e), samedi 2 avril, avant de recevoir Lorient (13e), samedi 9 avril. De quoi prendre des points pour rester dans la course au rêve continental. "A chaque fois, c'est pareil, beaucoup pensent que c'est plus facile de jouer des mal-classés, mais c'est faux", assure le coach caennais. La défaite à Ajaccio (18e, 1-0), à la mi-mars, est là pour le rappeler.

Mais derrière le PSG, et avec Nice et Monaco, Caen est l'équipe qui a remporté le plus grand nombre de matchs depuis le coup d'envoi de la saison (14). Faut-il y voir un signe ? Assurément en tout cas, la preuve que la saison des Malherbistes est déjà une belle réussite.