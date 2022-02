La Normandie, région la plus touchée par la grippe en France

Suivent l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (595), la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (587) et l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (585). Du côté des départements normands, la Seine-Maritime est la plus touchée (735), devant le Calvados (644) et la Manche (511). C'est pendant cette quatrième semaine de mars que le pic de l'épidémie a été atteint sur l'ensemble de la France, après notamment l'importante vague de nouveaux cas à la mi-février. Le nombre de personnes contaminées devrait donc baisser ces prochains jours.

Les enfants sont particulièrement touchés par cette épidémie, alors que le seuil de détection est fixé à 128 cas pour 100 000 habitants.