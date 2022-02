Larnaca (Chypre) (AFP). Egypte: un avion d'Eygpt Air détourné, sans lien avec le terrorisme

L'Airbus A-320, qui transportait au total 55 passagers, assurait la liaison entre la ville côtière égyptienne d'Alexandrie (nord) et le Caire avant d'être détourné vers Larnaca, dans le sud de l'île méditerranéenne de Chypre. Le pirate de l'air retenait toujours à bord en début d'après-midi sept personnes: le commandant de bord, son second, une hôtesse de l'air, un officier de sécurité d'EgyptAir et trois passagers, selon le ministre égyptien de l'Aviation civile Cherif Fathy. Tout était calme autour de l'avion, isolé sur le tarmac de l'aéroport, a constaté une journaliste de l'AFP. Le pirate de l'air est de nationalité égyptienne, a indiqué une source gouvernementale chypriote. Un porte-parole de l'aviation civile égyptienne a cependant dit ne pas être en mesure de confirmer sa nationalité ou son identité. Après l?atterrissage de l'avion à Larnaca et la libération sans heurt de la majorité des passagers, le preneur d'otages a demandé à voir son ex-compagne chypriote, selon une source gouvernementale chypriote. Celle-ci a été emmenée à l'aéroport depuis son village, accompagnée d'un enfant, a rapporté la télévision chypriote Sigma. Le ministère de l'Aviation civile a affirmé que l'avion transportait 55 passagers, corrigeant un précédent chiffre évoquant 81 personnes en plus de l'équipage. - 'Il n'avait aucune arme' - Le pilote avait annoncé à la tour de contrôle qu'un homme menaçait de faire détonner une ceinture bourrée d'explosifs, le forçant à se dérouter sur Larnaca, selon l'aviation civile égyptienne. L'avion a été autorisé à atterrir à 08H30 (05H30 GMT). "Il n'avait ni pistolet ni aucune arme. Nous ne savons pas encore si sa ceinture d'explosifs est réelle mais nous avons considéré qu'elle l'était pour la sécurité des passagers", a dit M. Fathy. Quoiqu'il en soit, le président chypriote Nicos Anastasiades a estimé que les motivations du pirate de l'air n'étaient toujours pas claires mais "dans tous les cas ça n'est pas lié au terrorisme". Interrogé sur la demande du pirate de l'air de voir son ex-épouse, le président a ajouté: "il y a toujours une femme". Une porte-parole de la police chypriote, Nicoletta Tirimou, a déclaré que le "pirate de l?air a remis une lettre en arabe à la police", qui est en train d?être traduite. "Son ex-compagne est arrivée à l?aéroport" et "les autorités sont en train de négocier", a-t-elle ajouté. Le couple aurait eu des enfants ensemble, selon elle. La télévision chypriote a montré des images de passagers libérés descendant de l'avion avec leurs bagages. Ils ont été accueillis dans le carré VIP de l?ancien aéroport, selon la porte-parole. L'aéroport de Larnaca a été fermé et les vols ont été déroutés vers l'aéroport de Paphos dans l'ouest de l'île. - Précédents détournements - Le vol détourné transportait 21 passagers étrangers -8 Américains, quatre Britanniques, quatre Néerlandais, deux Belges, un Français, un Italien et un Syrien, a indiqué le ministère de l'Aviation civile égyptien. Ce détournement intervient cinq mois après le crash, le 31 octobre, d'un Airbus A-321 russe dans le Sinaï égyptien après avoir décollé de la station balnéaire de Charm el-Cheikh. L'organisation jihadiste Etat islamique a affirmé avoir mis une bombe dans l'avion provoquant le crash qui a fait 224 morts. L'Egypte est en proie aux violences jihadistes notamment dans le Sinaï depuis la destitution en juillet 2013 par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi et la répression de ses sympathisants qui l'a suivie. L'aéroport de Larnaca a déjà été le théâtre de détournementLes talibans ayant revendiqué l'attentat qui a fait plus de 70 morts dimanche à Lahore ont raillé mardi le Premier ministre Nawaz Sharif, par un tweet affirmant que la guerre était désormais "devant chez lui"s d'avions dans les années 1980 et 1990. Le 26 août 1996, un Airbus A-310 de la Sudan Airways, effectuant la liaison Khartoum-Amman avec 199 personnes à bord, avait été détourné vers Larnaca puis vers l'aéroport de Stansted (50 km de Londres), par sept Irakiens qui voulaient l'asile politique en Grande-Bretagne. Ils se sont ensuite rendus sans violence. En avril 1988, un Boeing 747 de Kuwait Airways, assurant la liaison Bangkok-Koweït et transportant 111 personnes, était détourné sur Machhad (Iran). Les sept pirates de l'air ont réclamé en vain la libération de 17 extrémistes chiites pro-iraniens détenus au Koweït. L'avion se rend ensuite à Larnaca, où deux passagers koweïtiens sont tués par les pirates. Les derniers otages sont libérés lors d'une ultime escale à Alger.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire