Tendance Sports : Revivez la spéciale Tour de Normandie 2016 !

TOUR DE NORMANDIE, le bilan sportif

Retrouvez l'analyse de Laurent Paumier, ainsi que les interviews du vainqueur Baptiste PLANCKAERT (Wallonie-Bruxelles), du triple vainqueur d'étape et maillot vert Timothy DUPONT (Verandas-Willems), ainsi que de Benoît SINNER (Armée de Terre), 3e au général et premier français.

TOUR DE NORMANDIE, le bilan organisationnel

Retouvez aussi, le bilan organisationnel dressé par Arnaud ANQUETIL (président), Roger AVENEAU (Coordinateur général) et RICHARD VIVIEN (Relations extérieures). Que doit faire le Tour pour grandir, pour continuer à être une des plus grandes manifestations normandes ? Idées et pistes de réponses...

Bonus : Retrouvez la réaction de Olivier PARDINI (Wallonie-Bruxellex, 2e du général)

