Carlin et Vivien rejoignent le Tour de Normandie

Richard Vivien, ex-Champion du Monde amateur 1987 et cinq fois vainqueur d’étapes en quatre participations au TDN, et son ami Claude Carlin, ex-Champion de France amateur 1986 et double sélectionné Olympique (1984 Los Angeles & 1988 Séoul) ont accepté de rejoindre la famille Anquetil et les membres du bureau pour apporter leur expérience à cet événement international d’une semaine classé 2.2 à l’UCI.

La 33ème édition est d’ores et déjà officiellement inscrite au calendrier 2013 de l’UCI et se déroulera du 18 au 24 mars prochains.

ORGANIGRAMME BUREAU 2013

PRESIDENT D’HONNEUR : Marcel ANQUETIL

PRESIDENT : Richard VIVIEN

ORGANISATEUR : Arnaud ANQUETIL

SECRETAIRE GENERAL : Jean Noël COLIN

COORDINATEUR GENERAL : Claude CARLIN

SECRETAIRE ADJOINTE : Béatrice FRANCOIS

VICE -PRESIDENT : Louisette FAUDEMER

Régine ROUQUE

TRESORIERE : Josiane ANQUETIL

TRESORIERE Adjointe : Régine ROUQUE