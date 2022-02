Beyrouth (AFP). Syrie: le nombre de civils tués au plus bas depuis quatre ans selon l'OSDH

Le chiffre est encore plus bas dans les zones concernées par le cessez-le-feu, où 174 civils, dont 41 enfants, sont morts depuis le 27 février, a affirmé à l'AFP l'OSDH. La trêve exclut les groupes jihadistes Etat islamique (EI) et Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui occupent de larges pans de territoire syrien. 189 civils ont péri dans ces zones au cours du mois dernier, selon la même source. Le bilan total de 363 civils reste cependant largement inférieur à celui du mois précédant, au cours duquel plus de 1.100 civils, dont 234 enfants, ont été tués. Il est également le plus bas depuis novembre 2011 --à peine huit mois après le début du conflit-- quand 296 civils ont perdu la vie. "La différence est énorme. C'est un développement très positif", s'est félicité le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane. La guerre en Syrie a fait plus de 270.000 morts --dont près de 80.000 civils-- depuis l'éclatement du conflit en mars 2011 avec la répression sanglante par le régime de manifestations pacifiques réclamant démocratie et liberté. Le cessez-le-feu initié il y a un mois par les États-Unis et la Russie est globalement respecté et a permis aux habitants de bénéficier d'un relatif répit. Des affrontements ont toutefois éclaté entre groupes rivaux, notamment avec des factions jihadistes. Selon l'OSDH, 122 rebelles et 637 combattants prorégime ont été tués depuis le début de la trêve, ainsi que 739 membres de l'EI et 247 autres combattants jihadistes.

