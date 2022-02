Rennes (AFP). Tempête sur l'ouest et le nord: 15.000 foyers sans électricité et quelques dégâts

Alors que Météo France a levé lundi à midi la vigilance orange au "vent violent" qu'elle avait émise samedi matin, l'heure était au bilan des dégâts et à leur réparation. Peu avant 18H00 lundi, moins de 15.000 abonnés de Normandie et de Bretagne étaient toujours privés d'électricité, suite notamment à la rupture de lignes, selon ERDF, dont les équipes, renforcées de personnel d'entreprises privées, procédaient à la remise en état. 500 personnes ont ainsi été mobilisées en Bretagne, permettant en quelques heures de rétablir l'alimentation électrique de 77% des clients, se félicitait-on à ERDF. Le retour complet à la normale ne devrait toutefois pas intervenir avant mardi. "L'objectif, c'est de réalimenter 90% des clients ce (lundi) soir et d'avoir à finir les chantiers demain (mardi), pour réalimenter les dernier clients", a indiqué à l'AFP Bernard Laurans, directeur régional d'ERDF Bretagne. La situation sera "quasi normale" mardi midi, tandis que les clients les plus isolés seront à nouveau alimentés en électricité avant mardi soir, a-t-il promis. En Bretagne, 8.000 logements restaient concernés, selon les derniers chiffres rendus publics dont la moitié dans le Morbihan, 2.000 en Ille-et-Vilaine, 1.200 dans les Côtes d'Armor et 800 dans le Finistère. En Normandie, peu après 17H00, 6.500 foyers n'avaient toujours pas récupéré le courant, dont 4.500 dans la Manche et 2.000 dans le Calvados, selon un porte-parole d'ERDF. En revanche, pour l'ensemble des trois autres départements touchés - Seine Maritime, Eure et Orne - on ne comptait plus que 200 usagers privés d'électricité. Malgré la violence des rafales de vent, les dégâts sont restés relativement limités. Dans la Manche, où le vent a été enregistré au niveau record de 151 km/h à Gatteville, les pompiers ont dû effectuer plus de 110 interventions. Quelque 300 m2 du toit d'un lycée de Saint-Lô se sont envolés, tout comme la toiture d'un commerce à Saint-Come du Fresne. Dans le Calvados voisin, le toit d'une école a été soulevé par le vent à Epinay-sur-Dodon, ont indiqué les pompiers. Une caténaire a été rompue suite à la chute d'un arbre sur la voie ferrée Lisieux-Deauville, où le trafic est resté interrompu une bonne partie de la journée. Dans le Morbihan où le vent a soufflé jusqu'à 135 km/h à Belle-Ile, la préfecture faisait état de 364 interventions des sapeurs pompiers durant la nuit et dans la matinée de lundi, dont 237 pour des chutes d'arbres ou de poteaux électriques sur la chaussée, des toitures arrachées. Sur tous les départements bretons où les rafales de vent ont atteint, en seconde partie de nuit jusqu'à 152 km/h à la Pointe du Raz, 123 km/h à Pleyber-Christ (Finistère) par exemple, les précipitations ont été soutenues: il est tombé entre 20 et 45 mm de pluie. Dans le Nord, les pompiers sont intervenus à 75 reprises essentiellement pour dégager les arbres ou poteaux tombés sur la route, a indiqué le CODIS du département. Dans le Pas-de-Calais, le vent a atteint les 128 km/h au Cap Gris-nez, entre Boulogne-sur-Mer et Calais, a détaillé Météo France. Les vents violents et les précipitations se sont accompagné sur la façade atlantique de la Bretagne de fortes vagues, qui avaient amené Météo France à émettre également une alerte orange pour des phénomènes de "vagues-submersion" dans trois départements: le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. La bouée Belle-Ile a ainsi mesuré lundi matin une hauteur de vagues comprise entre 6,1 m et 11,6 m au maximum, selon Météo France.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire