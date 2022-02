Mondeville basket : l'USOM dans une mauvaise passe

Un match à oublier. A domicile et face à une formation d'Arras qui pointe au dernier rang du classement, les Mondevillaises ont livré une prestation décevante sanctionnée d'une quatrième défaite d'affilée.

Pourtant, les locales rentraient plutôt bien dans la partie et menaient même les débats à la fin du premier quart-temps (16-11). Mais l'illusion n'aura pas duré et l'USOM se laissait rattraper puis distancer (29-34 à la mi-temps). KB Sharp (14 points) et Marième Badiane (16 points et 7 rebonds) organisaient la résistance mais c'était insuffisant pour contenir des Nordistes qui jouaient avec l'énergie du désespoir.

Les protégées de Romain L'Hermitte vont devoir se reprendre rapidement avant de se déplacer à Nantes le mercredi 30 mars.