Polémique : certaines interventions des sapeurs-pompiers du Calvados vont devenir payantes

La décision fait déjà polémique, plusieurs services des sapeurs-pompiers seront désormais payants dans le Calvados à partir du 1er avril.

Une décision actée lors d'un conseil d’administration de Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

241 euros pour aller relever une personne à son domicile, 463 euros pour un déblocage d'ascenseur, 410 euros pour un appel abusif avec engagement de moyens

Jean-Léonce Dupont président du conseil départemental et président du conseil d'administration du SDIS 14 rappelle qu '"l s’agit de permettre la facturation de certaines interventions des sapeurs-pompiers et bien évidemment pas de toutes !" et que "le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public". Pour les autres interventions, les pompiers ont donc le droit de "demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration." et que ceci n'est pas propre au département du Calvados.

Reste que cette décision attise la colère des élus de gauche notamment.

Déjà, samedi, une manifesation était organisée à Caen, contre la fermeture envisagée de 6 casernes de sapeurs-pompiers dans des zones rurales notamment.