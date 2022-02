L'Agenda en Normandie : mardi 29 mars

MANCHE

Jusqu'à samedi, c'est la 19ème édition du Printemps de la Jeunesse à Coutances. Au programme : fêtes, ateliers, démonstrations et conférences pour les jeunes et leur famille. Retrouvez le programme complet de ces festivités ICI

Tout ce week-end, le club de maquettes et modèles réduits de Saint-Lô organise une exposition de maquettes. Plus de 50 exposants seront présents. Parmi les réalisations, il y aura des trains, des bateaux, des figurines ou encore des véhicules civils et militaires. Rendez-vous, samedi de 13h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h, à la salle des fêtes Allende de Saint-Lô. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans.

CALVADOS

Pour combattre les maladies cardiaques, la Fédération Française de Cardiologie organise les Parcours du Cœur, samedi à Caen. Au programme : randonnée vélo familiale, brevets cyclo touristiques et randonnée pédestre. Rendez-vous, au Gymnase du Chemin Vert. C'est gratuit.

Dimanche, assistez au spectacle «TOP 50 – Partez en live» au Zénith de Caen. Tout ce qui a fait le succès des années 80 : clips, images d’archives, karaoké mais aussi et surtout plusieurs groupes et artistes français et internationaux viendront interpréter plusieurs de leurs tubes en live. C'est ce dimanche à 18h.

ORNE

Mickey 3D démarre sa grande tournée en Normandie pour présenter son nouvel album "Sebolavy" attendu le 1er avril dans les bacs. Retrouvez Mickey 3D en live ce mardi à la Luciole à Alençon puis ce mercredi au Normandy à Saint-Lô.

A partir de jeudi et jusqu'au 9 avril, le centre aquatique Alencéa à Alençon vous propose un cours d'aqua stand up. C'est un cours effectué sur une planche plus large que celle utilisée pour le surf. L'entrée est à 10€. Inscriptions dès maintenant au centre aquatique. Pour tester cette activité retrouvez tous les créneaux ICI

Nouveauté à l'Aigle, à partir de ce dimanche, retrouvez le nouveau marché alimentaire le dimanche matin de 9h à 13h. Vous y trouverez des fruits et légumes, épicerie fine, produits bio, viandes, poissons et fromages. Rendez-vous, dimanche, Place de la Halle à l'Aigle.