Paris (AFP). Euro-2016: l'Allemagne et la Pologne en rodage

Lors de la précédente trêve internationale, la Mannschaft et l'équipe aux Trois Lions étaient passées au révélateur du futur pays-hôte, dans un contexte certes très troublé. L'Allemagne, privée de nombreux cadres, s'était inclinée face à une équipe de France conquérante (2-0), lors d'une soirée funeste où l'enjeu sportif avait vite perdu tout intérêt en raison des attentats qui avaient frappé Paris et les abords du Stade de France le 13 novembre. La France, choquée, avait ensuite perdu sur le même score à Wembley. Le contexte était certes tout autre puisque les Bleus, visiblement choqués, n'avaient pu évoluer à leur niveau. Mais les Anglais, notamment le tout jeune milieu de Tottenham Dele Alli, auteur d'un but sublime, s'étaient plutôt mis en valeur. Les Allemands vont-ils hausser le ton samedi, dans un contexte encore secoué par de nouveaux attentats, à Bruxelles cette fois, qui a fait resurgir les souvenirs du mois de novembre? "Ce sont des événements terribles. Les images de Paris nous reviennent en mémoire", a confié Joachim Löw, le sélectionneur allemand. "Nous nous focalisons sur les rencontres et faisons confiance aux forces de sécurité." De leur côté les Polonais, qui s'étaient imposés pour la première fois de leur histoire face à l'Allemagne lors des qualifications pour la compétition européenne, en octobre 2014, reçoivent la Finlande, non qualifiée pour l'Euro. En revanche, deux autres rencontres disputées samedi verront des oppositions entre qualifiés pour l'Euro-2016. La Hongrie reçoit la Croatie de Luka Modric et Ivan Rakitic, qui a battu mercredi Israël 2-0, et évoluera à l'Euro dans le groupe D, celui de l'Espagne, de la République tchèque et de la Turquie. Futur adversaire de la Hongrie dans le groupe F, l'Autriche recevra pour sa part l'Albanie, qui sera quant à elle dans le groupe de la France à l'Euro, aux côtés de la Roumanie et de la Suisse. Programme des matches amicaux de préparation à l'Euro-2016 disputés samedi (en heure française): (17h30) Autriche - Albanie Pologne - Finlande (18h00) Hongrie - Croatie (19h00) Russie - Lituanie (20h45) Allemagne - Angleterre

