Tour de Normandie : victoire du français Benoit Sinner (Armée de Terre) à Bagnoles-de-l'Orne

Les 160 km tracés autour de Bagnoles-de-l'Orne et répartis en 3 différentes boucles promettaient de faire la différence. Les routes empruntées ne permettaient à aucun coureur de récupérer tout au long de la journée et les moins en forme du moment ont souffert sur cette 4ème étape.

Coup double pour Benoit Sinner

Grâce aux 10 secondes de bonification prises à l'arrivée, Benoit Sinner fait coup double puisqu'il prend le maillot jaune de leader pour 1'' d'avance avant l'étape de demain, samedi, entre Trévières (14) et Villedieu-les-Poeles (50). Le tracé sera une nouvelle fois propice à un beau coup d'éclat comme celui réalisé par les français aujourd'hui autour de Bagnoles-de-l'Orne. Les sprints bonifications pourraient également jouer un rôle important et cadenasser le scénario de la course.

Benoit Sinner sur la ligne d'arrivée au micro de Sylvain Letouzé

Benoit SINNER - 25 mars 2016

INFO +

Rappel du parcours de l'étape du jour

REPLAY Le Tweet Live de Sylvain Letouzé

