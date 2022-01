Accident à Pontorson : poids-lourd contre 3 voitures, 1 mort et 6 blessés dont deux graves

Une violente collision entre un poids lourd et trois voitures s'est produite au niveau du contournement de Pontorson au niveau de la zone artisanale, ce vendredi en fin d'après midi vers 17h15, en direction de Caen.

Le bilan est lourd : Un mort, un homme conducteur de l'une des voitures impliquées et 6 blessés dont deux graves, une femme âgée de 42 ans, et sa fillette âgée de 8 ans, évacuée vers le CHU de Caen. Son autre fille a été plus légèrement blessée.

Dans une autre voiture, une femme âgée de 69 ans et un homme âgé de 65 ans ont également été blessés

La conductrice du poids-lourd, une femme âgée de 56 ans a été légèrement blessée,

35 sapeurs-pompiers et l'hélicopètre de la sécurité civile ont été mobilisés.

L'accident a provoqué un boucon de 2 kms. Des déviations ont été mises en place le temps des opérations de secours.