Damas (AFP). Double revers cuisant pour le groupe EI en Syrie

Les forces prorégime étaient entrées jeudi dans cette ville du centre de la Syrie toujours tenue par l'EI, une organisation également présente en Irak et qui a revendiqué des attentats meurtriers en Europe mais qui, selon les Etats-Unis, va être "freinée" par la mort dans une opération américaine d'Al-Qadouli. "Nos forces armées, en coordination avec les (miliciens) des Forces de défense nationale, ont pris le contrôle de l'ancienne citadelle de Palmyre après avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes de Daech (acronyme arabe de l'EI)", a indiqué une source militaire citée par la télévision syrienne. La télévision a ajouté que les forces progouvernementales, qui bénéficient à Palmyre du soutien de l'aviation russe, avait également coupé la route cette ville du centre de la Syrie et Deir Ezzor, un fief de l'EI dans l'est du pays. L'EI avait chassé l'armée syrienne de la citadelle de Palmyre en mai 2015 et contrôlait depuis la ville et ses ruines antiques, classées au patrimoine mondial de l'Unesco. les forces prorégime "se trouvent à 600 mètres (...) du coeur des ruines mais avancent lentement à cause des mines", a affirmé à l'AFP le directeur des Musées et Antiquités de Syrie. "Palmyre sera bientôt entièrement libéré", a ajouté Maamoun Abdelkarim, qui a assuré que l'armée avait "libéré le quartier des hôtels et restaurants ainsi que la Vallée des tombeaux", célèbre pour ses tours funéraires, dans le sud-ouest de la ville. Selon une source militaire, des combats de rues ont également lieu dans deux quartiers du nord-ouest de Palmyre. - "Nettoyage culturel" - M. Abdelkarim dit avoir demandé aux autorités syriennes "de préserver la cité (antique) des destructions", où l'EI a déjà réduit en poussière plusieurs trésors archéologiques comme l'Arc de triomphe et les temples de Bêl et de Baalshamin, des symboles de l'essor de cette cité de plus de 2.000 ans. "A mesure que nous approchons du site antique, nous utilisons moins d?armes lourdes et d?artillerie pour ne pas porter atteinte à ce qui reste des ruines", a affirmé une source militaire. La directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, a salué vendredi l'offensive de l'armée syrienne. "Depuis un an, le saccage de Palmyre est le symbole du nettoyage culturel qui sévit au Moyen-Orient", a-t-elle dit, qualifiant la cité antique de "ville martyre". A Washington, le secrétaire à la Défense a déclaré que "l'élimination" en Syrie par les Etats-Unis d'Abdel Rahmane al-Qadouli allait donner "un coup de frein aux capacités de l'EI à conduire des opérations en Irak, en Syrie et à l'étranger". Ce dernier "était l'un des principaux responsables de l'EI, agissant comme son ministre des Finances et responsable de plusieurs complots extérieurs", a ajouté Ashton Carter, confirmation l'information de sa mort donnée un peu plus tôt par la chaîne de télévision NBC. Les Etats-Unis avaient offert jusqu?à 7 millions de dollars pour des informations conduisant à cet homme, la plus haute récompense après celle offerte pour la tête du chef de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi (10 millions de dollars). - "Mécréants" - L'EI est également sous forte pression en Irak, où les forces progouvernementales, soutenues par l'aviation de la coalition internationale dirigée par Washington, ont lancé jeudi une offensive pour reprendre Mossoul (nord), deuxième ville du pays et "capitale" de facto des jihadistes en Irak. Mossoul, comme Palmyre, et surtout la ville syrienne de Raqa (nord) font partie du "califat" autoproclamé par l'EI en juin 2014. A Raqa, lors de son prêche de vendredi, l'imam de l'EI cheikh Abou Ali al-Charii a fait l'éloge des récents attentats de Bruxelles, qui ont fait au moins 31 morts et 300 blessés et ont été revendiqués par le groupe jihadiste. Le cheikh Al-Charii a prévenu "qu'il y en aurait d'autres contre les mécréants en Occident". Ailleurs en Syrie, des centaines de personnes ont manifesté contre le régime dans plusieurs localités rebelles, à la faveur d'une trêve globalement respectée initiée par les Russes et les Américains et en vigueur depuis le 27 février, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Cette trêve a notamment permis la tenue d'un premier round de pourparlers indirects à Genève entre le régime et l'opposition sous l'égide de l'ONU, qui a pris fin jeudi. L'ONU espère maintenant les reprendre les discussions autour du 9-10 avril. Après de longs entretiens au Kremlin entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le président russe Vladimir Poutine, Américains et Russes se sont engagés jeudi à tout faire pour tirer profit de la cessation des hostilités afin d'avancer dans le règlement politique du conflit syrien. La question du sort du président Bachar al-Assad, centrale dans le règlement du conflit, n'est cependant pas réglée.

